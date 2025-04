Así vivieron los aruser@s el gran apagón de ayer: "A las 12:30h hubo un murmullo en la escalera porque todo el mundo se asomó"

"Afectó sobre todo a las generaciones más jóvenes esto del apagón. Vamos, yo con un aparato de radio y gasoil, yo ya...", asegura Alfonso Arús en Aruser@s recordando el caótico día de ayer, el día del gran apagón. Angie Cárdenas también habla de tiempos pasados: "Acordaos que en nuestra época, cada dos por tres se iba la luz y teníamos las linternas y las velas y ya está, no teníamos ningún tipo de problema".

El presentador rememora cómo reaccionaba la gente en aquella época: "Salíamos al rellano y decíamos, 'son ellos'". Mientras, Tatiana Arús se centra más en el presente y destaca que "las generaciones de ahora estamos acostumbradas a que todo funcione con batería". "Es verdad que, como a las 12:30h, hubo un murmullo en la escalera, porque todo el mundo se asomó a ver si había luz en el ascensor o si algún vecino más no tenía luz. Cuando ya vimos que toda la calle estaba igual...", cuenta Alba Gutiérrez.

Entre los colaboradores, hay quien ni siquiera se asomó a la puerta, porque está acostumbrado a que en su pueblo la electricidad falle constantemente. "Yo estaba durmiendo la siesta. Me desperté, vi que no había luz y me volví a dormir", reconoce Hans Arús.

Sin embargo, Patricia Benítez aprovechó para "tomar algo" con sus vecinos. "Estábamos todos en la terraza, socializando, sin móviles...", asegura la colaboradora.