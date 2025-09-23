Alfonso Arús alucina con el nuevo look de Mariah Carey: "Está mejor de voz y de tipo, ha adelgazado y no es Ozempic"

Tatiana Arús enseña en este vídeo los últimos conciertos de Mariah Carey, cuyos looks evidencian que su "pérdida de peso es notable". "Es por la vida sana que lleva", destaca Alfonso Arús.

Mariah Carey ha participado en un concierto para la concienciación de la deforestación del Amazonas. "Vemos que está encima del río Guamá", explica Tatiana Arús, en este vídeo en el que describe el escenario. inspirado en una Victoria Amazonica, que se trata de la planta simbólica de la región.

"Oye, está mejor que nunca de voz", afirma Angie Cárdenas tras ver el vídeo mientras que Alfonso Arús destaca que "está bien de voz y de tipo": "Ha adelgazado mi Mariah otra vez y no es Ozempic, sino la vida sana que lleva".

Además, Tatiana Arús enseña otro concierto de la artista, esta vez en Las Vegas: "Ha participado en un festival en el que ha lucido un ceñido vestido de cuerpo en el que se aprecia que la pérdida de peso es notable".