Ahora
Alfonso Arús alucina el nuevo look de Mariah Carey: "Está mejor de voz y de tipo, ha adelgazado y no es Ozempic"

Concierto por el Amazonas

Alfonso Arús alucina con el nuevo look de Mariah Carey: "Está mejor de voz y de tipo, ha adelgazado y no es Ozempic"

Tatiana Arús enseña en este vídeo los últimos conciertos de Mariah Carey, cuyos looks evidencian que su "pérdida de peso es notable". "Es por la vida sana que lleva", destaca Alfonso Arús.

Mariah Carey ha participado en un concierto para la concienciación de la deforestación del Amazonas. "Vemos que está encima del río Guamá", explica Tatiana Arús, en este vídeo en el que describe el escenario. inspirado en una Victoria Amazonica, que se trata de la planta simbólica de la región.

"Oye, está mejor que nunca de voz", afirma Angie Cárdenas tras ver el vídeo mientras que Alfonso Arús destaca que "está bien de voz y de tipo": "Ha adelgazado mi Mariah otra vez y no es Ozempic, sino la vida sana que lleva".

Además, Tatiana Arús enseña otro concierto de la artista, esta vez en Las Vegas: "Ha participado en un festival en el que ha lucido un ceñido vestido de cuerpo en el que se aprecia que la pérdida de peso es notable".

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia