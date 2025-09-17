Ahora

Mariah Carey anuncia su gira navideña: esta es la fecha y la ciudad donde empezará

Mariah Carey ha anunciado las fechas de su gira navideña empezará el 28 de noviembre en Las Vegas y terminará el 13 de diciembre. "Eso quiere decir que no irá a Vigo", lamenta Alfonso Arús.

Mariah Carey

Mariah Carey ha anunciado las fechas de su gira navideña. "Está como Maduro, ya en plena Navidad", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús confiesa que ya está "buscando vuelos" para Las Vegas.

Y es que la artista arrancará el próximo 28 de noviembre su gira navideña hasta el 13 de diciembre. "Eso quiere decir que no va a Vigo", lamenta Alfonso Arús, que reflexiona: "Bueno, también el rey emérito está un día en Nueva York y al siguiente, en Vigo".

Por su parte, Tatiana Arús recuerda que "para hacer su mítico vídeo de 'It's time'" promocionando la Navidad Maria Carey "espera al día después de Halloween".

