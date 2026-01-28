Ahora

'No te imaginas'

Alfonso Arús alucina con María Pita, la chihuahua 'influencer' que factura medio millón al mes

Una chihuahua se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales y ha dejado sin palabras a los Aruser@s: genera cerca de medio millón de euros mensuales con su propia marca de ropa.

Alfonso Arús se queda a cuadros al conocer el viral de María Pita, una chihuahua 'influencer' que llega a facturar cerca de medio millón de euros al mes gracias a su propia marca de ropa. Todo comenzó cuando su dueña empezó a compartir en Instagram 'stories' de su día a día junto a la perrita, lo que llamó la atención de numerosas marcas interesadas en colaborar.

Ante el éxito, decidió abrirle una cuenta propia en Instagram y, poco después, lanzó una línea de ropa inspirada en la chihuahua. "Ahora ya factura más que la propia dueña", comenta sorprendida Alba Sánchez.

"El dinero que has perdido, Tatiana", bromea Angie Cárdenas en referencia a Coco, la perrita de la tertuliana. "Era una mina en potencia que no supiste ver", remata entre risas Alfonso Arús.

