El gracioso vídeo del Chihuahua que quiere nadar pero le falta lo más importante: el agua

El divertido vídeo de un Chihuahua que se lanza a 'nadar' en seco ha hecho estallar de la risa a los colaboradores de Aruser@s en el plató.

Hay muchos perros que disfrutan de un chapuzón en la piscina mientras nadan de una punta a otra. Un ejercicio beneficioso que además mejora la salud física de las mascotas.

En este caso, Alfonso Arús ha mostrado el divertido viral del Chihuahua que acercan a nadar, pero con un inconveniente que no espera: no hay agua en la piscina.

El perrete, con un acto reflejo automático, comienza a mover sus patitas como si estuviese nadando en pleno océano, aunque lo único que hay bajo él es el fondo seco de la piscina. La escena ha provocado las carcajadas de su dueña y también a los colaboradores de Aruser@s en plató.

Y es que, ¿quién no ha reaccionado alguna vez sin pensar, guiado solo por el instinto?