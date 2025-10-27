Rosalía y Penélope Cruz, juntas en el Bernabéu: "Compartieron confidencias durante el Clásico"

"Rosalía debe de ser del Barcelona y Penélope Cruz del Madrid", explica Angie Cárdenas al ver cómo las artistas, que se han hecho amigas tras coincidir en varios rodajes, compartían confidencias en el Clásico.

Después de causar un revuelo en Madrid con la presentación de su portada, Rosalía confirma el lanzamiento de su nuevo álbum LUX en el Roig Arena en Valencia el 7 de noviembre, donde lo interpretará por primera vez en directo. Además, la artista sacará este lunes 27 de octubre su nuevo sencillo, 'Your name'.

"Al menos tenemos algo de material y no tenemos que esperar hasta el 7 de noviembre", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde enseña cómo Rosalía ha compartido confidencias con Penélope Cruz mientras veían el partido del Real Madrid y el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

"¿De qué equipo será Penélope Cruz?", se pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas reflexiona: "Yo creo que ella, que es de Alcobendas, será del Madrid, y Rosalía culé".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.