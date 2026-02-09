Ahora

Nadie ha conseguido resolver (todavía) los acertijos de MrBeast en la Super Bowl: "Acabo de poner 1 millón de dólares dentro de esta bóveda"

A las 7:18 h de la mañana, la hora a la que lo ha comprobado por última vez Hans Arús, nadie había podido resolver el acertijo de MrBeast de la Super Bowl ni llevarse el millones de dólares que está en juego.

La Super Bowl nos ha dejado grandes titulares para desgranar a lo largo de toda la mañana en Aruser@s y, después de repasar la increíble actuación de Bad Bunny, Hans Arús fija su mirada en otro de los protagonistas de la noche (si dejamos a un lado el aspecto deportivo): MrBeast.

El famoso creador de contenidos ha lanzado durante la retransmisión una serie de acertijos para que la audiencia los adivine. El primero en resolverlo, se lleva 1 millón de dólares... y no, todavía nadie lo ha conseguido. Al menos, hasta las 7:18 h de la mañana, la última vez que Hans ha consultado la publicación en la que se tiene que responder.

"Acabo de poner 1 millón de dólares dentro de esta bóveda y uno de ustedes, de los que me ven, literal se va a ganar todo. Solo deben resolver una serie de acertijos. Algunos los tienen enfrente justo ahora... pero no va a ser fácil", advertía el youtuber.

En el plató de laSexta, Alfonso Arús alucina: "Es curioso, porque estamos hablando de Bad Bunny, de Ricky Martin, de los invitados, de MrBeast... pero, ¿el partido cómo ha quedado?".

