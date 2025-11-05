Ahora
Alfonso Arús abre el melón de las medias raciones: "Voy a enemistarme ahora con los restaurantes, cosa que no pretendía"

"La ración será media, pero el precio no es el 50 %", sentencia Alfonso Arús en Aruser@s tras ver la carta de este restaurante que se ha hecho viral. Además, también tiene otra observación que hacer al respecto de las medias raciones.

"Un plato, 11,95 euros. Media ración, 9,95 euros. Y así, con todo", resume Hans Arús en Aruser@s tras mostrar la carta de un restaurante que se ha hecho viral gracias a @OjcarRodriguez. "La ración, de media, no tiene nada. Bueno, sí, la ración, pero el precio no", sentencia el colaborador.

Angie Cárdenas rompe una lanza a su favor: "Te permite probar más platos. A mí me encanta hacerlo", reconoce. Sin embargo, Alfonso Arús no está nada contento con las medias raciones... que según él considera, no son tan medias.

"Me voy a enemistar ahora con los restaurantes, cosa que no pretendía hacer, pero es que yo juraría que es menos de la mitad", asegura. "Es un timo, totalmente de acuerdo", le apoya Tatiana Arús.

Alba Gutiérrez tiene un truco para esto: "Solo te puedes pedir la media ración cuando el plato sea cuantificable. 8 croquetas, 4. 8 empanadas, 4".

