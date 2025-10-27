Angie Cárdenas, sobre la noticia del muñeco maldito: "Lo han metido en una urna con agua bendita, pero sigue haciendo de las suyas"

Una familia británica compró un muñeco por internet y desde entonces, están todos embrujados. Al menos, eso es lo que asegura la mujer que protagoniza esta historia viral de la que se hace eco Angie Cárdenas.

"Por la noche, habla y está poseído por una especie de hechizo o de brujería", cuenta Alfonso Arús acerca del muñeco diabólico que protagoniza esta noticia viral (y real) que Angie Cárdenas cuenta en Aruser@s. Al parecer, una familia británica compró un muñeco por internet y, desde el momento que llegó a sus casas, demostró que estaba embrujado.

Al menos, eso es lo que cree la señora que cuenta su historia en este artículo de La Razón del que se hacen eco en el programa de laSexta. "Y da igual que lo envíes lejos, porque continúa haciendo brujería", indica la colaboradora que dice esta mujer.

"Se ve que lo ha metido en una urna con agua bendita, pero con todo y con eso, sigue haciendo de las suyas", añade.

Mientras tanto, en pantalla aparece la foto del muñeco favorito de la infancia del presentador, quien, airado, defiende a su querido Tato. "Era de lo más inocente, era entrañable, nunca estuvo embrujado ni hechizado", defiende, a pesar de la cara diabólica del juguete en cuestión.

