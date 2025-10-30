Hans Arús, sobre Vinícius y Virginia Fonseca: "No sé si escribir a todas las chicas en Instagram se llama descuidar la relación"

"No sé si ahora escribir a todas las chicas que tienen Instagram en este mundo se llama descuidar la relación, llámame loco...", asegura Hans Arús tras la reconciliación de Vinícius y Virginia Fonseca.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, ha confirmado su reconciliación con Virginia Fonseca tras la publicación de varias imágenes y vídeos juntos. "Él mismo dio explicaciones a través de sus redes sociales confirmando que había descuidado la relación", asegura la colaboradora de Aruser@s, que explica que el deportista "habría mantenido conversaciones con otras personas, algo que finiquitó la relación".

Sin embargo, después se vio a la pareja cenando conjuntamente con unos amigos y, finalmente, han confirmado su segunda oportunidad con estas fotografías. "Si os fijáis, además del corazón, hay dos cajitas de Tiffany's", detalla la colaboradora en el plató, donde Rocío Cano destaca que esos regalitos a ella le gustan.

Por su parte, Hans Arús se muestra muy crítico con la actitud del futbolista en su relación: "No sé si ahora escribir a todas las chicas que tienen INstagram en este mundo se llama descuidar la relación, llámame loco...". "Es algo más que un descuido", destaca, por su lado, Alfonso Aarús.

