Alba Carrillo, sobre sus citas: "Gente de Vox me ha dicho que era comunista con tal de echar un polvo"

La afilada lengua de Alba Carrillo vuelve a colarse, una vez más, en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s. La periodista, conocida por hablar sin tapujos sobre sus relaciones, tanto las que funcionan como las que no, revela en el podcast del influencer Luc Loren algunos secretos sobre sus citas que rápidamente se han hecho virales.

"Gente de Vox me ha dicho que era comunista con tal de echar un polvo", cuenta Alba Carrillo, mientras el entrevistador no puede contener la risa. "Se acabaron quitando la pulsera. Sí, sí, sí. Te lo juro por mi vida. Esos son mis valores, como Groucho Marx, y si no te gustan, tengo otros", desvela la periodista.

Desde el plató de Aruser@s, Óscar Broc se pregunta si esta postura "es válida o no". "Tú eres de derechas, pero si para irte a la cama tienes que ser de izquierdas, vas y luego vuelves a ser de derechas", comenta el tertuliano entre risas. "Recordemos que Alba Carrillo dijo textualmente que no volvería a probar un pene facha", recuerda Arthur Arús.

