Alba Carrillo explota contra Rafa Nadal: "No tienes ni idea de lo que vive la gente, por lo menos quédate callado en tu yate"

"Sois unos privilegiados, que no no tenéis ni puñetera idea de lo que le cuesta llegar a la gente a fin de mes", afirma tajante Alba Carrillo a Nadal, quien, al parecer habría dicho que la gente ahora no ahorra.

Alba Carrillo ha lanzado un 'zasca' a Rafa Nadal desde el plató de 'El sótano club'. "Vosotros sois unos privilegiados, que no tenéis ni puñetera idea de lo que vive la gente y lo que le cuesta llegar a fin de mes", afirma tajante la presentadora, que insiste: "Por lo menos manteneos callados en vuestros yates".

Al parecer, según explican en el plató de Aruser@s, el extenista dijo que "antes la gente ahorraba y ahora no". Además, Hans Arús recuerda que Nadal es amigo del exmarido de la modelo, Feliciano López.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el vídeo: "Hay que aclarar de una vez por todas si conviene que la gente hable o que no hable".

"Los mismos que piden que los famosos deben mojarse, son los mismos que cuando se mojan, pero en un sentido contrario al que esperan, lo que dicen es que se tienen que callar", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que "está mal visto ahora hablar": "Hay artistas que dicen que a raíz de mojarse no tienen contrataciones".

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