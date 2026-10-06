Alba Carrillo responde a Omar Montes tras sus insinuaciones: "No he tenido la necesidad de buscar famosos, todos me han perseguido a mí"

Alba Carrillo responde tajante tras las insinuaciones de Omar Montes: "Las niego categóricamente y solo puedo decirte a ti y a tu amigo que mis abogados ya tienen todo y tengo cuatro años para demandarte".

Alba Carrillo ha hablado en el plató de 'El Sótano Club' de su polémica con Omar Montes. "No conozco de nada a esta gente", asegura la presentadora en este vídeo, donde responde tajante: "Yo no he estado en esas discotecas que ellos dicen".

Además, la modelo se defiende asegurando que no ha tenido "la necesidad de buscar famosos" en su vida: "Puede sonar muy chulesco, pero todos los famosos me han perseguido a mí". "Niego categóricamente las insinuaciones que ha hecho y solo puedo decirte a ti y a tu amigo que mis abogados ya tienen todo y tengo cuatro años para demandarte", afirma tajante Alba Carrillo.

Alfonso Arús recuerda que Omar Montes "dejó caer que Alba Carrillo iba a según qué sitios buscando no sé qué". Por su parte, Alba Sánchez asegura que "la insinuación es muy interpretable": "No sé si a eso se puede agarrar".

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