Aitana y Plex alucinan a Alfonso Arús con su reto viral en bikini en Indonesia: "Me recuerda al de los ladrones"

"Se han pegado un viaje importante", destaca Alfonso Arús sobre las vacaciones de Aitana y Plex en Indonesia, donde protagonizan este vídeo viral en una de sus impresionantes playas.

Aitana y Plex han compartido un divertido vídeo a través de su cuenta de TikTok en una playa de Indonesia. "Se han pegado un viaje importante", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el vídeo y explica de qué va.

"Se trata de un reto que muchos usuarios van a intentar en el que tu pareja sale corriendo y, después de darle unos segundos, tienes que salir corriendo e intentar atraparla", explica Tatiana Arús, que destaca que, finalmente, "Plex consigue alcanzar a Aitana" y terminan ambos tirados en la arena.

"Me recuerda al vídeo que has puesto antes el vídeo de los ladrones", bromea Alfonso Arús. Sin embargo, Rocío Cano confiesa en el plató que le da "un poco de vergüencita" el vídeo: "¿Por qué tiene que darle ventaja?, ¡igualdad de condiciones!".

"Si lo hace Rocío su pareja no le coge", destaca, por su lado, Marc Redondo, recordando lo buena corredora que es su compañera, quien insiste: "Yo no le dejo ventaja y él tampoco a mí, que gane el mejor".