Ahora
Aitana y Plex alucinan a Alfonso Arús con su reto viral en bikini en Indonesia: "Me recuerda al de los ladrones"

Viral

Aitana y Plex alucinan a Alfonso Arús con su reto viral en bikini en Indonesia: "Me recuerda al de los ladrones"

"Se han pegado un viaje importante", destaca Alfonso Arús sobre las vacaciones de Aitana y Plex en Indonesia, donde protagonizan este vídeo viral en una de sus impresionantes playas.

Aitana y Plex han compartido un divertido vídeo a través de su cuenta de TikTok en una playa de Indonesia. "Se han pegado un viaje importante", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el vídeo y explica de qué va.

"Se trata de un reto que muchos usuarios van a intentar en el que tu pareja sale corriendo y, después de darle unos segundos, tienes que salir corriendo e intentar atraparla", explica Tatiana Arús, que destaca que, finalmente, "Plex consigue alcanzar a Aitana" y terminan ambos tirados en la arena.

"Me recuerda al vídeo que has puesto antes el vídeo de los ladrones", bromea Alfonso Arús. Sin embargo, Rocío Cano confiesa en el plató que le da "un poco de vergüencita" el vídeo: "¿Por qué tiene que darle ventaja?, ¡igualdad de condiciones!".

"Si lo hace Rocío su pareja no le coge", destaca, por su lado, Marc Redondo, recordando lo buena corredora que es su compañera, quien insiste: "Yo no le dejo ventaja y él tampoco a mí, que gane el mejor".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios hoy, en directo | España sigue ardiendo mientras la gestión del fuego marca un tenso inicio del curso político
  2. El doble rasero de Israel no tiene límites: ahora su Ejército dice que bombardeó el hospital de Nasser por una cámara colocada por Hamás
  3. Trump dice que pedirá pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington
  4. La contaminación dispara el riesgo de muerte por infarto de miocardio y el deterioro cognitivo, según un estudio
  5. Salvar vidas por 1.100 euros al mes: los socorristas reclaman mejores salarios para compensar la temporalidad
  6. "Lleva hachís en los calzoncillos": así patrulla la policía de Salou en pleno verano