Aniversario de la tragedia

La Asociación de Víctimas de la DANA pide que Mazón no asista al funeral de Estado del primer aniversario de la tragedia

Los detalles La presidenta Rosa Álvarez admite que esa petición es "un acto simbólico", porque la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana "no puede hacer nada" al respecto.

Los presidentes de las principales asociaciones de víctimas y afectados de la DANA: Rosa Álvarez, Christian Lesaec y Mariló Gradolí.Los presidentes de las principales asociaciones de víctimas y afectados de la DANA: Rosa Álvarez, Christian Lesaec y Mariló Gradolí.Agencia EFE
Tanto familiares como la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, que el pasado 29 de octubre dejó más de 200 muertos e innumerables daños materiales, han pedido que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no asista al funeral de Estado con motivo del primer aniversario de la tragedia.

Así han respondido los afectados a la invitación de este evento, ha explicado a EFE la presidenta de la asociación, Rosa Álvarez, que admite que esa petición es "un acto simbólico", porque la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que es la que está remitiendo el correo electrónico con las invitaciones, "no puede hacer nada" al respecto.

A su vez, Álvarez ha señalado que, en su caso, no lo ha solicitado, porque sabe que Mazón irá igualmente al funeral de Estado, al que asistirán familiares y otras víctimas.

Sin embargo, esta ha considerado que "podría tener la deferencia de ponerse enfermo" o decir que "el psicólogo le ha dicho que no vaya", pues les haría "un gran favor" en ese día que va a ser "complicado" para los afectados.

De su lado, la presidenta de la asociación sostiene que tampoco tendrían que estar en ese funeral de Estado, que se celebrará el próximo 29 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los otros dos miembros del Consell para los que también piden su dimisión por su gestión de la DANA: el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la vicepresidenta Susana Camarero.

Desde las otras dos principales asociaciones de afectados, tanto el presidente de la Asociación de afectados de L'Horta Sud, Christian Lesaec, como la presidenta de la Associació de Víctimes de la dana, Mariló Gradolí, han señalado que el protagonismo de ese día debe ser de los familiares de las 229 víctimas mortales y de nadie más.

