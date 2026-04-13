Ágatha Ruiz de la Prada afirma que seguirá luchando por su piscina de Mallorca: "Son peores que Carmen Lomana"

Ágatha Ruiz de la Prada arremete contra los de ley de Costas que le obligan a derrumbar su piscina de Mallorca: "De momento, vamos a seguir luchando. La envidia es muy mala".

Después de décadas de conflicto por la ley de Costas, Ágatha Ruiz de la Prada ha anunciando que le obligan a derrumbar la piscina que tiene en su residencia de verano en Costa dels Pins, en Son Servera, Mallorca, y que construyó antes de dicha ley.

Sin embargo, la diseñadora de moda ha afirmado que no está de acuerdo con la decisión y ha arremetido duramente contra los de la ley de Costas: "Es un tema muy kafkiano, pero ahí estamos". "Yo estoy muy acostumbrada, desgraciadamente, llevo 24 años con la piscina y, de momento, vamos a seguir luchando", ha asegurado Ágatha Ruiz de la Prada.

Preguntada por el reportero sobre dónde está el problema de la piscina, la diseñadora ha afirmado que "la envidia es muy mala", a lo que el reportero le ha preguntado si "no les habrá mandado Carmen Lomana". "Son peores que Carmen Lomana", ha respondido Ruiz de la Prada, entre risas.

Reacción de Lomana

Antes de estas declaraciones, Carmen Lomana fue preguntada sobre el derribo de la piscina de su 'archienemiga' y se mostró apenada por la situación afirmando que era "una faena". "Yo creo que una cosa que estaba hecha ya y con permiso...", reflexionó la socialité, que, aunque reconocía que no sabía nada de Urbanismo, defendía en el vídeo: "A mí quitarle algo a alguien de su casa cuando no es beneficio para nadie, me parece muy mal".

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