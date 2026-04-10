Carmen Lomana defiende la piscina de Ágatha Ruiz de la Prada en Mallorca: "Quitar a alguien algo de su casa me parece mal"

Carmen Lomana ha sorprendido al defender a Ágatha Ruiz de la Prada después de que se haya dictaminado el derribo de la piscina que tiene en su casa de Mallorca tras décadas de conflicto.

Después de décadas de conflicto por la ley de Costas, Ágatha Ruiz de la Prada ha anunciando que, finalmente, derrumbará la piscina que tiene en su residencia de verano en Costa dels Pins, en Son Servera, Mallorca, y que construyó antes de dicha ley. Sorprendentemente, al ser preguntado sobre ello, Carmen Lomana se ha mostrado apenada por la situación: "Ay, pobre, qué faena".

"Yo creo que una cosa que estaba hecha ya y con permiso...", reflexiona la socialité, que, aunque reconoce que no sabe nada de Urbanismo, defiende en el vídeo: "A mí quitarle algo a alguien de su casa cuando no es beneficio para nadie, me parece muy mal".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que "Carmen Lomana ha estado muy bien" en su declaraciones defendiendo a la diseñadora de moda, con la que normalmente mantiene un cruce de zascas constante. Por su parte, Angie Cárdenas afirma que Lomana "ha estado muy elegante" y reflexiona: "Nosotros hemos visto la piscina y no hace daño a nadie, al revés, la tiene muy bonita".

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