Una abuela vence a un prestigioso chef en un concurso de albóndigas organizado por Ibai Llanos

Aunque a algunos no nos cabe duda, este concurso que organiza Ibai Llanos demuestra que las abuelas cocinan las mejores albóndigas del mundo. Incluso mejores que las de los chefs más prestigiosos.

"Has estado en el 'Disfrutar' de Barcelona que actualmente es el mejor restaurante del mundo", dice alucinado Ibai Llanos a la hora de presentar al primer concursante de este peculiar concurso del que se hace eco Aruser@s. Se trata de un prestigioso chef que tendrá que enfrentarse con una abuela para ver quién hace las mejores albóndigas.

Magdalena está algo nerviosa. "Me ponéis el listón muy alto", dice con pesar. Pero lo que ella no sabe es que no tiene nada que temer. Después de echar una cantidad ingente de alimento en el plato, se lo entrega al jurado.

"Fíjate que la presentación... me parecen más bonitas estas", comienza a decir uno de los expertos, señalando las de la señora por delante que las del chef. "Tengo que decir que la albóndiga, soy más de la otra, pero la salsa, la otra", comentan.

Así, Magdalena gana por 2 votos a 1. La competición en general también es para las abuelas, informa Hans Arús en el plató de laSexta.