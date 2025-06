Ibai Llanos reacciona a sus notas de 1º de la ESO: "6 suspensos, pero, de repente, un 8 en religión"

"He encontrado mis viejas notas", anuncia Ibai Llanos con una alegría que aquel niño de 1º de la ESO que un día fue no podría creerse. El famoso youtuber reacciona en este vídeo viral que recoge Aruser@s a las calificaciones que obtuvo en su primer trimestre en el instituto... y ya te adelantamos que no era el lápiz más afilado del estuche.

Empecemos con las que aprueba, que terminamos antes: "Geografía e historia: suficiente, un 5. Educación física: 6. Esto debe de ser porque en educación física había teoría".

Ahora toca el turno de las asignaturas que cateó. "Lengua castella y literatura: insuficiente, un 4. Inglés: insuficiente, un 4. O sea, no hablo bien ni español ni inglés". Las matemáticas tampoco se le daban mejor. De hecho, se le daban peor. "¡Un tres!", lamenta. En biología también era un desastre.

Pero es que las artes tampoco eran lo suyo, ya que suspendió también en plástica y música. "Y de la nada, religión un 8. San Pedro, cuando vaya para arriba, abrázame y ábreme las puertas", pide.