Le da 12 'vidas' a su novio como en los videojuegos y cada vez que se enfada, resta una: "Cuando le queden 0 vidas, se fue de mi vida"

El novio de la chica que protagoniza este vídeo viral de @dorisarreaola23, del que se hace eco Aruser@s, solo tiene derecho a 12 fallos. La joven ha guardado su número en el móvil con su nombre y 12 corazones junto a él y, como si fuera un videojuego, cada vez que ella se enfada por algo que él haya hecho, pierde un corazón.

"Cuando le queden 0 vidas, se fue de mi vida", explica ella misma a cámara con contundencia. "Le quedan siete vidas, como a los gatos", dice entre risas mientras intenta llamarlo al teléfono, pero él no acaba de responder.

"Y me da a mí que como no coja esa llamada, ya le quedarán seis", pronostica Hans Arús en el plató del programa de laSexta. Sin embargo, según el experto Miguel Maraby, las relaciones de pareja nunca se acaban por las discusiones, sino por la indiferencia. "Cuando uno deja de discutir, es cuando hay que temer por el futuro de la pareja. Si se tienen ganas de discutir, es que todavía hay llama", comenta Alfonso Arús.

Pero las discusiones de pareja no son nada fáciles y hay gente que no sabe hacerlo, según Angie Cárdenas, que defiende que lo importante es focalizar esa conversación en construir algo en positivo y no "irse por peteneras". "Todo se arregla con un 'pa ti la perra gorda'", concluye el presentador.