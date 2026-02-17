El Selu, chirigotero mítico del Carnaval, sobre la "invasión" de los turistas en Cádiz: "Esto es como Venecia, pero con el agua fuera"

Jalis de la Serna se encuentra en su visita a Cádiz con un personaje mítico de su Carnaval, El Selu. El famoso chirigotero habla de cómo ha cambiado su ciudad por culpa del turismo masivo.

Jalis de la Serna pasea por las abarrotadas calles del centro turístico de Cádiz, donde se encuentra la catedral. "Es una de las plazas más conocidas de la ciudad", indica. Cientos de personas le rodean, pero la situación cambia cuando se aleja unos pasos del circuito que hacen los turistas de los cruceros. "Se tiene cierta sensación de descanso", reconoce.

Su paseo le lleva a una tienda-museo-bar bastante pintoresca y allí se encuentra con "un mito del gaditanismo". "No puedo creerlo", murmulla mientras abraza a El Selu. "Es como venir a hablar de fútbol y encontrarse con Cristiano Ronaldo o Messi", dice el presentador. Él es uno de los chirigoteros más emblemáticos del Carnaval de Cádiz.

Tras contemplar las piezas expuestas, el propietario presenta a sus parroquianos, que dan su opinión acerca del turismo masivo. "Hay calles por las que no podemos pasar a determinadas horas", se queja uno de ellos. "Son siempre bienvenidos", afirma. "Pero cuando es una especie de invasión sorda...", matiza.

Critican que los cruceristas, a pesar de dejar dinero en la ciudad, lo hace en sitios muy específicos, dentro del circuito marcado. "Como Ikea", apostilla El Selu. "Vas al mercado un día que hay crucero y no puedes comprar pescado", asegura otro de los allí presentes.

Ellos no creen que el turismo haya "ayudado a que estos barrios se vengan un poquito arriba económicamente". "Lo que ha hecho el turismo es que en La Viña no viva ningún viñero", le dicen a Jalis. "Es como Venecia, pero con el agua fuera", dice el chirigotero. Y sí, el Carnaval, opinan, puede llegar también a morir de éxito.

