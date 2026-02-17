El lamento de un vecino de Cádiz al que quieren desahuciar de su casa de alquiler: "¿Dónde me meto? ¿Qué me vuelvo, un indigente?"

"Ese es el problema: la tortura de pensar 'hoy estoy todavía en mi casa, mañana no lo sé'", lamenta Juanma, un vecino de Cádiz al que quieren desahuciar de su casa de alquiler. Su pareja, Conchi, denuncia que los quieren echar de sus casas para hacer pisos para turistas.

Sara Solomando se encuenctra con Conchi y Juanma, dos vecinos de Cádiz que viven en el barrio de La Viña y a los que quieren expropiar. El propietario de la finca en la que tienen el piso quiere venderla y ello están sin contrato desde agosto de 2024. Aún así, siguen pagando religiosamente la cuota, cuenta Conchi ante las cámaras de Apatrullando. "No nos quieren renovar el contrato después de 30 años", lamenta. "No me dan ninguna opción, me echan a la calle", dice con desesperación.

Ahora están esperando el juicio. "No soy okupa, porque yo sigo pagando", recalca. La situación en la que viven, asegura, les afecta psicológicamente. "Esto es una tortura mental. Todos los días. Todas las noches, cuando me acuesto, en mi casa, que me dijeron en su momento que no era mi casa... Es mi casa, es mi hogar, es mi santuario. Yo no pensaba que a mis 50 años, después de 30 años, más de la mitad de mi vida, que me iba a pasar esto", asegura. "No se puede vivir así, yo no puedo más", añade.

Juanma tiene depresión. "Me voy a la calle, ¿pero dónde me meto? ¿Me vuelvo un indigente?", se pregunta antes de enseñar su casa a Sara Solomando. "Esta casa es una parte de mi casa", afirma Conchi.

"El gran problema es la tortura de decir 'hoy estoy todavía en mi casa, mañana, no lo sé'", dice su marido. Ella explota: "Basta ya con lo que está pasando con los alquileres en Cádiz. Nos están echando de nuestras casas. Y les da igual que seas mayor o tengas niños pequeños. Les da igual. No hay humanidad".

