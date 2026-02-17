Ahora

Lleva allí toda la vida

El lamento de un vecino de Cádiz al que quieren desahuciar de su casa de alquiler: "¿Dónde me meto? ¿Qué me vuelvo, un indigente?"

"Ese es el problema: la tortura de pensar 'hoy estoy todavía en mi casa, mañana no lo sé'", lamenta Juanma, un vecino de Cádiz al que quieren desahuciar de su casa de alquiler. Su pareja, Conchi, denuncia que los quieren echar de sus casas para hacer pisos para turistas.

El lamento de un vecino de Cádiz al que quieren desahuciar de su casa de alquiler: "¿Dónde me meto? ¿Qué me vuelvo, un indigente?"

Sara Solomando se encuenctra con Conchi y Juanma, dos vecinos de Cádiz que viven en el barrio de La Viña y a los que quieren expropiar. El propietario de la finca en la que tienen el piso quiere venderla y ello están sin contrato desde agosto de 2024. Aún así, siguen pagando religiosamente la cuota, cuenta Conchi ante las cámaras de Apatrullando. "No nos quieren renovar el contrato después de 30 años", lamenta. "No me dan ninguna opción, me echan a la calle", dice con desesperación.

Ahora están esperando el juicio. "No soy okupa, porque yo sigo pagando", recalca. La situación en la que viven, asegura, les afecta psicológicamente. "Esto es una tortura mental. Todos los días. Todas las noches, cuando me acuesto, en mi casa, que me dijeron en su momento que no era mi casa... Es mi casa, es mi hogar, es mi santuario. Yo no pensaba que a mis 50 años, después de 30 años, más de la mitad de mi vida, que me iba a pasar esto", asegura. "No se puede vivir así, yo no puedo más", añade.

Juanma tiene depresión. "Me voy a la calle, ¿pero dónde me meto? ¿Me vuelvo un indigente?", se pregunta antes de enseñar su casa a Sara Solomando. "Esta casa es una parte de mi casa", afirma Conchi.

"El gran problema es la tortura de decir 'hoy estoy todavía en mi casa, mañana, no lo sé'", dice su marido. Ella explota: "Basta ya con lo que está pasando con los alquileres en Cádiz. Nos están echando de nuestras casas. Y les da igual que seas mayor o tengas niños pequeños. Les da igual. No hay humanidad".

*Ya puedes ver Apatrullando: Cádiz en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dimiten tres diputados de Ayuso como protesta por el cese del consejero de Educación
  2. Investigan al director adjunto operativo de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada
  3. El Congreso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con el 'no' de Junts y el apoyo del PP
  4. Encuentran degolladas a una madre y su hija de 12 años en una casa en Xilxes (Castellón)
  5. Los Mossos descartan una explosión de una bombona del gas de la risa en el incendio de un trastero en Manlleu en el que murieron cinco adolescentes
  6. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"