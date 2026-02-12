Jalis de la Serna descubre en Apatrullando cómo afecta el turismo masivo de Cádiz a sus vecinos

Tres cruceros al día en temporada alta, una décima parte de la población total de Cádiz. Jalis de la Serna se adentra en la ciudad para conocer con sus vecinos en Apatrullando cómo les afecta el turismo masivo de la ciudad andaluza.

Este martes, Jalis de la Serna se traslada a Cádiz para hablar con sus vecinos del turismo masivo que vive la ciudad. Y es que hasta tres cruceros al día atrancan en la ciudad, lo que supone una décima parte de la población total de Cádiz.

"Ya no somos Cádiz, ahora somos un parque temático", denuncia uno de los vecinos al encontrar a Jalis de la Serna. No te pierdas en laSexta, 'Apatrullando: Cádiz: ¿Morir de éxito?', el programa donde Jalis de la Serna muestra su situación actual y comprueba si el éxito turístico acaba con su particular identidad.

