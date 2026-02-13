El Carnaval de Cádiz llega a su gran final y Aruser@s repasa las agrupaciones más virales

Entre las chirigotas clasificadas para la Gran Final del Carnaval de Cádiz destacan: "Una chirigota en teoría", "Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)", "Los que van a coger papas" y "Ssshhhhh!!!".

El concurso del Carnaval de Cádiz vivirá su gran final esta noche en el Gran Teatro Falla desde las 20:00 horas, y en el plató de Aruser@s han repasado algunas de las agrupaciones que más ovaciones se han llevado y que se han hecho virales en redes.

Los tertulianos han destacado la chirigota de los "Stephen Hawking en silla de ruedas" como una de sus favoritas. "Llévame esta noche a San Fernando, un ratito a pie y otro...¡Tampoco hay nada que ver en San Fernando!", cantan los protagonistas, subidos sobre el escenario en sus sillas de ruedas. "¡Y no se les mueve ni el flequillo!", ríe la periodista Elizabeth López, dejando claro que la imitación es lo último que se pierde, incluso en plena sátira.

"La representación en imagen y voz del astrofísico británico está siendo una de las sensaciones del concurso, gracias a su sátira y humor inteligente", señala la periodista. Pero la diversión no se queda ahí: desde los Amish hasta los Papas, el Carnaval de Cádiz promete cerrar la noche con risas y mucho ingenio.