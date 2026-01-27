Los momentos más tensos de Jalis de la Serna en Apatrullando: "Nos han dado un golpe a la cámara y nos han zarandeado"

laSexta estrena esta noche la tercera temporada de Apatrullando y con motivo de la ocasión rescatamos algunos de los momentos más tensos que Jalis de la Serna ha vivido en los capítulos anteriores.

No hay guion ni maquillajes, solo la realidad contada desde el corazón de las calles. Es la frase que resume la esencia de Apatrullando, el programa que esta noche estrena su tercera temporada en laSexta y que vuelve a poner al espectador en el centro mismo de la adrenalina. Una cámara que no se apaga, decisiones que se toman sobre la marcha y un periodismo que avanza sin red, guiado por la intuición y el riesgo.

El vídeo sobre estas líneas, rescatado por nuestro equipo de documentación, resume los mejores momentos de las anteriores temporadas del programa de laSexta. En él, Jalis de la Serna se lanza a 'apatrullar' escenarios de los más variopintos, subido a un helicóptero, montado en un ferrari o recorriendo las calles más oscuras a pie.

No hay distancia entre el reportero y lo que ocurre: todo sucede en tiempo real, a pocos centímetros de la cámara.

Las imágenes nos recuerdan por qué Apatrullando nos deja pegados al asiento. Grabaciones interrumpidas a empujones, cámaras zarandeadas, vecinos que alzan la voz y barrios como el Raval convertidos en un polvorín social donde la convivencia se resquebraja componen el mosaico de este montaje. Jalis escucha, pregunta, insiste. La calle marca el ritmo y el peligro es una constante que atraviesa cada plano.

Una forma de contar diferente que convirtió al programa en uno de los estrenos más potentes de laSexta en los últimos años. Y es también la que regresa reforzada en esta tercera temporada, en la que Jalis de la Serna lidera un equipo de cuatro reporteros para seguir entrando donde otros no entran: dispositivos policiales, profesiones invisibles, conflictos sociales y humanos que rara vez se muestran desde dentro.

Desde el recorrido completo de la droga hasta la urgencia extrema de un trasplante, pasando por el impacto del turismo masivo o los trabajos más duros y precarios, Apatrullando vuelve a moverse en el filo. Ocho nuevas entregas que prometen tensión sostenida y realidad en estado puro que comienzan esta misma noche, con Jalis e Isa Balado trabajando 'al límite'.

Esta noche, a las 23:00 horas, laSexta vuelve a salir a la calle. Y lo hace sin guion, sin maquillaje y con la adrenalina como único motor. Comienza, de nuevo, Apatrullando.

