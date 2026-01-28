A casi 3.000 metros con 20 grados bajo cero: las condiciones extremas en las que trabajan en el Observatorio Astronómico de Sierra Nevada

En medio de un clima hostil hay trabajadores que viven aislados para que la ciencia siga avanzando. Es el caso de los científicos del Observatorio Astronómico de SIerra Nevada y los trabajadores que se encargan de su mantenimiento.

La reportera de Apatrullando Isabel Balado acude al Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, que pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía, para saber cómo trabajan los científicos y el equipo de mantenimiento en una situación con condiciones extremas. Y es que desde el Observatorio de Sierra Nevada un el equipo de científicos hace estudios astronómicos durante todas las noches del año.

"Llevo herramientas y material que hay que montar", explica un trabajador encargado e la logística: "Mi trabajo es la subida de personas y material y tareas de mantenimiento". "Estamos a 2,900 metros", explica el trabajador a la reportera, a la que detalla: "Hemos llegado a tener 20 bajo cero estos días". Para llegar al Observatorio desde el telesilla hay que recorrer dos kilómetros en moto de nieve en la que es obligatorio llevas casco ya que la nieve tiene una capa de hielo por encima.

"Impresiona este trayecto", explica la reportera al llegar al Observatorio, donde un astrónomo pasa una semana ininterrumpida trabajando de noche y durmiendo de día. "Cuando llevas ya seis dias tienes ganas de bajar", explica el trabajador de mantenimiento, que detalla: "Estamos 24 horas 7 días, estás como un bombero de servicio, todo depende de ti". Por otro lado, Isabel sube junto al trabajador de mantenimiento a la cúpula del Observatorio para comprobar que el hielo no la impida moverse. "Mi trabajo es para que esto funcione y produzca ciencia", explica el trabajador de mantenimiento, que destaca que la cúpula está a unos 15 metros del suelo": "Yo soy escalador y aunque impone estar en situación de peligro, es importante saber cuándo estás en peligro".

"Dios mío, qué vértigo", destaca Isabel al acompañar al trabajador, al que pregunta si a esa altura "puede dar un mal de altura". "Sí, han subido técnicos y han tenido que bajar", explica el técnico, que destaca que "te tiene que gustar la adrenalina". "No está bien pagado aunque tienes los pluses que reconocen la altura o la peligrosidad", explica el trabajador de mantenimiento, que destaca que es un trabajo en el que "te juegas la vida". En concreto, este trabajador cobra 25.000 euros al año repartidos en 14 pagas de 1.785 euros brutos.

Por su parte, Alfredo, el astrónomo, explica que lleva toda la semana en el lugar: "Estoy terminando esta semana y ya me queda poco de turno, aquí paso la noche y empiezo a trabajar en invierno sobre las 18 horas, que es cuando se pone el sol y estoy hasta las 7 y 30 horas". "Lo primero que hago tras el retiro es ver a mi mujer y mis hijos porque puedo hablar con ellos todos los días, pero no es lo mismo", explica el astrónomo.

