"Cádiz, parece un chiste pero no": 'Los Calaítas' cantan su cuplé carnavalero para denunciar el turismo masivo

'Los Calaítas', la agrupación revelación del Carnaval de Cádiz de 2025, denuncia en Apatrullando que "el Carnaval se está convirtiendo en una industria" y canta para el programa uno de sus estribillos más famosos.

Hasta una tienda de ultramarinos de las de toda la vida llega Sara Solomando después de 'apatrullar' las calles de Cádiz y descubrir cómo ha cambiado el turismo masivo a la ciudad, hasta el punto de que un convento se ha fusionado con un hotel y un cura vive en una de sus habitaciones.

Los cruceristas tienen una ruta marcada hacia el centro que no llega hasta allí. El Carnaval es de las pocas opciones para subsistir que tienen el resto de gaditanos que no se dedican a este sector.

Parece un chiste, pero no, tal y como cantan 'Los Calaíta', la chirigota ganadora del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025. Algunos de sus miembros se encuentran en la barra de la tienda, que también funciona como bar. "Tenemos desodorante, desatascador, un paquete de pilas... de todo", cuenta el tendero, que asegura que "antes había muchos vecinos", pero que ahora "con tantos pisos turísticos, la cosa ha bajado mucho".

Cádiz está cambiando completamente. "Compran viviendas y las convierten en apartamentos turísticos", dice uno de los gaditanos allí presentes. "Estos chavales jóvenes no tienen acceso a la vivienda", dice señalando a la agrupación carnavalera. "Le están quitando la vivienda al gaditano que lleva viviendo aquí toda la vida que se tiene que ir a tomar viento para que venga un guiri a meter su maletita", lamenta el líder de la chirigota, que asegura que "Cádiz está perdiendo su esencia".

"Hemos tenido la suerte de ser el primer premio de este año", dice el líder de 'Los Calaíta', quien confirma que el Carnaval hace "unos cuantos de años" que es "una industria".

"Un alcalde de Jerez. El Cádiz, en manos sevillistas. Los gaditanos, sin alquiler y por cada piso siete turistas. Un 'catalá' ganando en el Falla, digno de ciencia ficción. Cádiz, parece un chiste, pero no", entonan para Apatrullando.

*Ya puedes ver Apatrullando: Cádiz en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.