Jalis de la Serna entrevista a los turistas de un crucero que acaba de llegar a Cádiz: "Venimos cuatro horas y vamos a comer comida italiana"

13.000 turistas al día, solo en los cruceros: ¿está Cádiz muriendo de éxito? Hoy, Jalis de la Serna y Sara Solomando, los reporteros de Apatrullando, se desplazan a esta ciudad para comprobar si está perdiendo o no su esencia por culpa del turismo.

Jalis de la Serna entrevista a los turistas de cruceros de Cádiz: "Venimos cuatro horas y vamos a comer comida italiana"

Entre autobuses turísticos y gentes de todas las nacionalidades, Jalis de la Serna pasea, o eso intenta, por las calles de Cádiz en este programa de Apatrullando. Su finalidad es averiguar si Cádiz está muriendo de éxito y su primer paso es preguntarle a la Policía Portuaria cuántas personas llegan diariamente en barco. "Los cruceros tienen unos 3.000 o 4.000 pasajeros. Llegan hasta 13.000 turistas al día", le indica un agente.

El goteo incesante de visitantes sorprende al reportero. La mayoría de ellos solo estarán por unas horas en la ciudad. "Cuatro horas. Iremos a comer comida italiana", le cuentan. Ni tortillita de camarones ni pescaíto frito. Otros, procedentes de La India, solo van a estar "un par de horas, como mucho".

Sin embargo, en ese poco tiempo, se dejan un dinero. "La gran mayoría, sí. Van a comer, hacen shopping por las tiendas...", cuenta un taxista gaditano. Sin embargo, hay otros que opinan que el desembolso económico que hacen no es comparable al impacto que causan en Cádiz y en los gaditanos de toda la vida, que ven cómo los precios de las viviendas, de compra y de alquiler, se están disparando cada vez más.

