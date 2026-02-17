Ahora

Apatrullando Cádiz

Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna y Sara Solomando muestran lo que hay detrás del turismo de masas en Cádiz

laSexta estrena mañana martes a las 23:00 horas un nuevo programa de Apatrullando. ¿Está muriendo Cádiz de éxito? Jalis de la Serna y Sara Solomando muestran los efectos del turismo masivo en la ciudad.

laSexta estrena mañana martes a las 23:00 horas un nuevo programa de Apatrullando, el formato que se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, el programa cuenta además con un equipo de cuatro reporteros experimentados que tienen la misión de apatrullar algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

Cádiz, ¿morir de éxito?

Sara Solomoando y Jalis de la Serna recorren la ciudad de Cádiz para comprobar si su éxito turístico pone en riesgo la esencia de la ciudad. Un modelo que para unos genera riqueza y para otros, como los vecinos de los barrios más populares, exclusión por el encarecimiento del precio de la vivienda. ¿Está Cádiz a punto de morir de éxito?

