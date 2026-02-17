Apatrullando descubre a un cura viviendo en un hotel-Convento en Cádiz: "El padre Pascual se ha convertido en una atracción turística"

Sara Solomando, reportera de Apatrullando, se adentra en un hotel del barrio de Santa María de Cádiz y descubre que también es un convento. Allí vive el padre Pascual Saturio.

Sara Solomando se adentra en el gaditano de barrio de Santa María para descubrir, con sorpresa, un hotel dentro de un convento. O un convento dentro de un hotel, como se quiera ver. "Es convento y hotel", le explican en la recepción, sacando de dudas a la reportera de Apatrullando. "Esto era la antigua capilla de la Orden III", le indican.

El director del Hotel Convento Cádiz cuenta que fue en 2013 cuando se decidió a abrir este peculiar alojamiento. "Una de nuestras habitaciones pertenece al padre Pascual Saturio, que convive con nosotros", dice mientras le presenta al eclesiástico.

"Yo vivo en el hotel, pero luego sigo las costumbres del convento: el rezo, el coro, atender a las personas que van llegando...", comenta con naturalidad.

La reportera pide por ver su habitación, pero él se niega a enseñarla: "Pertenece a lo que llamamos 'la clausura'".

"No sé si llamarle 'el último mohicano'", bromea la periodista. "Efectivamente", asume él, para después contar que los turistas se sorprenden al verlo con los hábitos. "Nos preguntan. Se quedan más encantandos todavía, porque es todo como más real", desvela el director.

"El padre Pascual se ha convertido en una atracción turística", dice Solomando entre risas. "Nos ha tocado este tiempo y tenemos que irnos adaptando a lo que vaya ocurriendo", responde él. Y a las 12 h toca misa.

