Celia Villalobos y Cristina Almeida recuerdan cómo era el "terrorífico modelo" de Jesús Gil en Marbella: "Había miedo en todos los partidos"

"Había miedo y preocupación en todos los partidos, tanto en el PSOE como en el PP", reconoce en Anatomía de... Celia Villalobos, exalcaldesa de Málaga y exministra del Gobierno Aznar, sobre Jesús Gil.

Jesús Gil pasó de ser constructor a convertirse en uno de los personajes más famosos de la España de los 90. Salir en televisión en un jacuzzi rodeado de mujeres ayuda. Comprar un equipo de fútbol como el Atlético de Madrid también. Pero su mayor huella la dejó en la bronca política. Buscó convertir la Costa del Sol en un tablero de juego y apostó muy fuerte por Marbella. Su ambición puso en riesgo la seguridad nacional cuando pretendió convertir Ceuta y Melilla en su casino particular.

Hoy, Mamen Mendizábal traza su perfil en el primer programa de la nueva temporada de Anatomía de... y analiza cómo se puso en marcha toda la maquinaria del Estado para frenar la codicia de Jesús Gil.

Celia Villalobos se sienta en la mesa del programa de laSexta para ofrecer un testimonio de primera mano de lo ocurrido en aquella época. La exministra del Gobierno Aznar y exdiputada del PP es también exalcaldesa de Málaga y vio en primera persona cómo el populismo de este personaje, al que hoy calificaríamos como el Donald Trump patrio, lo llevaba al éxito más absoluto por toda la Costa del Sol.

"Había miedo y preocupación en los partidos, tanto en el PSOE como en el Partido Popular. No solamente estaba ganándole a un centro derecha razonable que era el PP. Estaba quedándose con votos de la izquierda. Es que era aplastante", cuenta Villalobos. Sus 'técnicas' estaban "fuera de la ley" y resultaban muy atractivas para gran parte del electorado: "Manipulaba muy bien a la gente normal y sencilla".

El propio Gil presumía en televisión de ser "el mejor" y hablaba en nombre del pueblo asegurando que lo que quería era "verdades, realidades" y que se hiciera "lo mismo" que él hizo en Marbella. "Lo único que sí que les digo al Gobierno y a todos -ya se lo he dicho al PP, al PSOE y a todos- que no me cabreen, que no me toquen más las narices", se atrevía a advertir en una entrevista.

Cuando Gil llegó empezó a "revolver las cosas" y a "dejar pasar la droga con más facilidad", señala Cristina Almeida, exdiputada de IU, en este reportaje. "El modelo era terrorífico", añade Villalobos.

Una realidad que llegó a ser insoportable diez años después de su llegada al poder. En ese momento fue cuando se acabó lo de reírle las gracias al hombre que a golpe de populismo había conquistado Marbella en 1991.

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