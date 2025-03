Celia Villalobos amaga con abandonar el plató de laSexta Xplica tras un tenso debate con Pilar Velasco: "Yo me largo"

Intenso momento el que se ha vivido en el plató de laSexta Xplica. Intensa la situación protagonizada por Celia Villalobos, exdiputada del PP en el Congreso, y por la periodista Pilar Velasco. Tal ha sido, que la ex política ha amagado incluso con abandonar el programa presentado por José Yélamo.

"Perdona Pilar pero hay una cosa que no te voy a permitir. Escúchame primero. Yo me voy. No soy el muñeco del pim pam pum. Yo me largo. Soy la muñeca del pim pam pum para que puteéis todo lo que queráis. No Pilar, no. No vengo a este programa para que todos me uséis como el muñeco del pim pam pum", ha expresado Villalobos mientras Yélamo ha tratado de calmarla.

Todo, tras unas palabras de Pilar Velasco hablando de la actuación de Mazón tanto durante el día de la DANA como tras ese 29 de octubre: "Vamos a escuchar por la vía penal qué hizo. Va a ser una jueza quien le pregunté por qué no escuchó las alertas y por qué estaba escondido".

Con Villalobos dudando sobre la existencia de las alertas nombradas por Velasco, la periodista ha respondido lo siguiente: "Se las voy a recordar a Celia. Un total de 194 mensajes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y casi 20.000 llamadas de ciudadanos pidiendo socorro".