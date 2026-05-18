Este domingo, nueva temporada de Anatomía de... con Mamen Mendizábal: "Ahora Jesús Gil parece delirante, pero eso pareció Trump en 2016"

Mamen Mendizábal regresa a laSexta este domingo con una nueva temporada de Anatomía de... y el encargado de dar el pistoletazo de salida no es otro que el mismísimo Jesús Gil.

La nueva temporada de Anatomía de... llega a laSexta capitaneada, de nuevo, por Mamen Mendizábal y con Jesús Gil como 'padrino'. El primer reportaje de esta tanda de programas esta protagonizado por el constructor que se convirtió en una superestrella mediática allá por los años 90. Tanto es así que llegó a ser alcalde de Marbella y dueño del Atlético de Madrid.

Pero su mayor huella la dejó en la bronca política, y de ello dan fe Cristina Almeida o Celia Villalobos en este episodio en el que conoceremos cómo se puso en marcha toda la maquinaria del Estado para frenar la codicia de Jesús Gil, que buscó convertir la Costa del Sol en un tablero de juego y apostó muy fuerte por Marbella.

"Ahora nos puede parecer delirante, pero tan delirante nos pareció Trump en 2016", nos recuerda Alberto Rey, guionista y experto en cultura pop, en el avance sobre estas líneas.

Este domingo, en laSexta, Anatomía de... la amenaza de Gil. A partir de las 21:30 h.

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