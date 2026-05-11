Zaida Cantera, contra Clavijo: "Lo que no puede hacer ningún político es salir con sus dudas a generar miedo en la población"

Zaida Cantera responde a las duras críticas que ha realizado el Gobierno de Canarias contra el Gobierno de España por la crisis del hantavirus.

Tras la polémica de las ratas nadadoras por parte del presidente de Canarias y las duras críticas que ha cargado contra el Gobierno de España, la presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila, Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la NATO PA, se muestra contundente contra el Gobierno canario por crear alarmas, algo que no debe hacer nunca, asegura, un político.

Es cierto, comienza diciendo, que el miedo es libre, "pero lo que no puede hacer ningún político, como han hecho la señora Rosa Dávila o el señor Clavijo, es salir con sus dudas a generar más miedo en la población", afirma Cantera.

Hablábamos también de la resiliencia, por ejemplo, que hemos tenido como ciudadanía, como población, a raíz del COVID, señala la experta, "pero en ningún caso, ningún político puede salir a hacer que ese sentimiento del miedo se acreciente. Es más, en Seguridad tenemos un dicho, y es que 'no hay nada peor que un ignorante', porque ese ignorante lo que traslada es caos, miedo y desasosiego. Y eso es lo que ha hecho la señora Rosa Dávila y el señor Clavijo con la población".

Dicho esto, Cantera plantea un escenario no tan lejano: el verano: "Me gustaría saber ahora, cuando llegue el verano, si al señor Clavijo le van a preocupar las ratas nadadoras que crucen con cada uno de los cruceros que vayan a atracar, que no fondear, en cualquiera de las islas. Seguramente ese miedo le haya desaparecido". Y con esta actitud, añade Cantera, "lo que ha trasladado, en lugar de confianza a todos aquellos turistas que quieran venir a Canarias, lo que ha hecho es justo lo contrario: generar miedo y generar pánico".

Y por último, añade, una cosa más: "Decirle a la señora Rosa Dávila que no son una colonia, que son una comunidad autónoma" y "que cuando hable lo haga con conocimiento, porque dice que sus expertos, a saber cuáles, seguramente los de inteligencia artificial, reducían a 12 horas todo el dispositivo. ¡Mentira, mentira! (...) Hay 23 países coordinados", concluye Cantera. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

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