Zaida Cantera, sobre el apagón: "El sistema no ha fallado desde el punto de vista de la seguridad, las medidas de autoprotección funcionaron"

Según la exvicepresidenta de la OTAN, el sistema falló en el suministro eléctrico, nos fuimos a cero, por un error aún desconocido, pero no desde el punto de vista de la seguridad, es decir, las medidas de autoprotección del sistema funcionaron.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser, 48 horas después del apagón que dejó sin luz durante horas a toda la península, que "tenemos el sistema eléctrico mejor y el más resiliente" y que "el sistema eléctrico español, la parte que corresponde a Red Eléctrica, ha respondido perfectamente. No ha habido ningún elemento de nuestra red que haya fallado, por eso se ha podido reponer tan rápido", ha asegurado.

Zaida Cantera, exvicepresidenta de la OTAN y exportavoz de Defensa aclara que "desde el punto de vista de la seguridad, de cómo tiene que reaccionar un sistema ante una crisis, el sistema obviamente, el sistema no ha fallado", asegura.

Así, añade Cantera que "estaríamos hablando en unos términos distintos si el sistema hubiera fallado, es decir, el sistema ha fallado desde el punto de vista del suministro eléctrico, nos hemos ido a cero, (es algo evidente), pero es porque ha ocurrido algo, un error que aún no sabemos, y para protegerse del sistema se ha ido a cero. Y ahí es donde no ha fallado: las medidas de autoprotección del sistema han funcionado correctamente".

De este modo, aclara la experta, "si esas medidas no hubiesen funcionado y el error hubiera persistido y no se hubiesen activado los mecanismos de emergencias que protegen al propio sistema, estaríamos hablando en otros términos acerca de recuperar la energía porque posiblemente se hubieran quemado subestaciones o hubieran saltado determinados sistemas y no se hubiera recuperado el sistema con tanta rapidez como se ha hecho". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.