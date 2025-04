La presidenta de Red Eléctrica desvincula el apagón masivo de las renovables y descarta dimitir

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ha desvinculado el apagón masivo del lunes de la generación de energías renovables, asegurando que no es la causa del incidente. En una entrevista en la 'Cadena SER', Corredor defiende la seguridad del sistema eléctrico español y afirma que no dimitirá, subrayando que el sistema ha operado en condiciones de alta penetración renovable sin problemas. A pesar de que un informe de Redeia alertaba de posibles desconexiones, Corredor aclara que no era técnico. Aunque asegura que el incidente no se repetirá, advierte de que "no existe el riesgo cero". Corredor también destaca su compromiso con sus responsabilidades y descarta renunciar, afirmando que el sistema ha funcionado correctamente.

"Las renovables no son la causa". Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, la empresa matriz del operador del sistema eléctrico español Red Eléctrica, desvincula el apagón masivo del lunes de la generación de energías renovables. Además, defiende el sistema y descarta dimitir, a la vez que asegura que en principio no va a volver a ocurrir, aunque "no hay riesgo cero".

Lo ha hecho en la 'Cadena SER', donde, al ser preguntada este miércoles por la posibilidad de que el 'cero' eléctrico se debiera a un exceso de producción de energía fotovoltaica, lo ha negado rotundamente: "No, la generación renovable en España tiene unos rangos de penetración excepcionales", ha defendido la también exministra, que ha puesto como ejemplo la jornada del 16 de abril, cuando, según ha indicado, las renovables cubrieron toda la demanda peninsular.

"Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración de renovables en los últimos años de forma habitual", ha explicado Corredor, que ha incidido en que el lunes "no había ninguna circunstancia distinta a las circunstancias habituales de generación renovable". "Por tanto, las renovables no son la causa", ha sentenciado.

Así, Corredor ha defendido que "el mix renovable es seguro" y "puede participar en todos los sistemas de seguridad del sistema eléctrico del operador del sistema porque está dotado de los servicios para hacerlo". "Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto", ha insistido.

"Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación convencional y no es un problema de cuánta generación entra porque hemos operado el sistema en condiciones mucho más extremas de renovables entrando en el sistema sin ningún problema de seguridad", ha detallado.

Corredor también se ha referido al informe en el que Redeia, la empresa matriz de Red Eléctrica, alertaba de posibles desconexiones por la elevada penetración de renovables. Este informe, ha asegurado, no era de carácter técnico, sino que está "derivado de una comunicación de sostenibilidad de aplicación de medidas de protección contra el cambio climático que no tiene nada que ver con los informes técnicos de cobertura de demanda y de riesgos".

Defiende el sistema, pero avisa: "No hay riesgo cero"

Por otra parte, Corredor ha defendido que "tenemos el sistema eléctrico mejor y el más resiliente". "El sistema eléctrico español, la parte que corresponde a Red Eléctrica, ha respondido perfectamente. No ha habido ningún elemento de nuestra red que haya fallado, por eso se ha podido reponer tan rápido", ha asegurado.

Preguntada acerca de si esto puede volver a pasar, la presidenta de Redeia ha incidido en que "es la primera vez que pasa en 50 años" y en que "los sistemas de seguridad han funcionado bien". "Hay que investigar estrictamente cuál es la causa final para poder poner todos los remedios y que no vuelva a pasar", ha reconocido no obstante, ante "una coyuntura internacional y nacional que ha demostrado que prácticamente todo puede ocurrir".

Así, ha asegurado que "a día de hoy no va a volver a ocurrir porque tenemos todas las medidas de seguridad planteadas para que así no sea", pero a la vez ha advertido de que "no existe el riesgo cero".

No se plantea dimitir

Finalmente, la presidenta de Redeia ha descartado dimitir. "Mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir", ha defendido. "Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo, pero en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos", ha reivindicado.

A su juicio, renunciar "sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así". "Creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando", ha zanjado Corredor.