Yolanda Díaz se despide de la vida política para regresar a la vida civil: "He tenido el enorme honor de ser ministra de Trabajo"

La todavía vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confiesa en Al Rojo Vivo que después de las elecciones del 29 de noviembre seguirá trabajando por el mundo del trabajo porque "es mi profesión", admite orgullosa tras haber estado casi siete años al frente del ministerio.

Después de explicar por qué ha retirado su candidatura a la presidencia de la OIT y de pedir el voto para Frente Amplio ("para seguir dando pasos en este país"), la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se despide en Al Rojo Vivo de la vida política.

"Lo quiero hacer público: he tenido una enorme suerte y un enorme honor de ser ministra de Trabajo en mi país, creo que es lo que más me satisface. Hemos hecho grandísimas cosas", confiesa Díaz.

"Ha sido un honor", añade, revelando su futuro: "Seguiré trabajando por el mundo del trabajo después del día 29 es mi profesión, que es lo que amo. No tengan la menor duda".

"Vuelvo a mi vida civil después de casi siete años [en el ministerio], soy ya la ministra de Trabajo más longeva de la democracia, y creo que ahora me merezco un poco de sosiego, de tranquilidad, de cuidar a mi hija y, por supuesto, a mi familia", confiesa Díaz no sin antes prometer que nos seguirá viendo: "Les veré, pero ya desde el ámbito civil".

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