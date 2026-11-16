Emilio Delgado, al PSOE: "No puedes disfrazarte de Che en las elecciones y luego gobernar como García-Page"

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid ha reaccionado al programa electoral del PSOE criticando que incluye medidas que han rechazado "sistemáticamente".

Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, ha criticado al PSOE por adoptar propuestas que, según él, han rechazado sistemáticamente en el pasado, como la prestación universal por hijo a cargo y el alquiler indefinido. Delgado subraya la importancia de la coherencia política y destaca la necesidad de proteger redes comunitarias informales. Además, ha expresado su indignación ante la información sobre la ministra Milagros Tolón, quien presuntamente alquila una vivienda VPO de forma indebida, calificándolo de "deleznable" y exigiendo explicaciones. Por último, lamenta la renuncia de Yolanda Díaz a presidir la OIT, considerándola una excelente candidata.

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, ha reaccionado este lunes al programa electoral del PSOE, expresando que se alegra de que "el PSOE haga suyas" propuestas que llevan "cuatro años llevando a los Consejos de Ministros o al Plan Estatal de Vivienda y que se han encontrado con la negativa sistemática del PSOE". "Me alegra que lo lleven a la campaña, aunque me hubiera alegrado mucho más que lo llevaran a la práctica y que las hubieran aprobado en el Parlamento", ha añadido.

En este sentido, Delgado ha señalado, medidas como, por ejemplo, "la prestación universal por hijo a cargo, el 1% del PIB para hacer un parque de vivienda o el alquiler indefinido". "Son medidas contra las que han votado en diferentes cámaras autonómicas y en el propio Parlamento durante estos cuatro años", ha criticado, al tiempo que ha subrayado: "Las ideas no son de nadie y está bien que todo el mundo las comparta, pero no puedes disfrazarte del Che en las elecciones y luego gobernar como García-Page".

Así, el político de Frente Amplio, que cree que "un mínimo de coherencia sí que es exigible", ha apuntado que la unión de amistad "es una medida propia que no han hecho suya de momento" y que ellos reivindican porque consideran que "las familias cada vez son más diversas en este país y es necesario también articular redes de apoyo en torno a lo vecinal". "Creo que es fundamental reconstruir la comunidad, ya que es un factor de protección ante un montón de situaciones de riesgo para la gente y la comunidad tiene que estar protegida", ha defendido, añadiendo que, por ello, valoran "ampliar la protección del Estado a esas redes informales como amigos o vecinos".

En lo referente a la información que apunta a que la ministra Milagros Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual, Emilio Delgado ha reconocido que se acaba de enterar de la noticia, pero, de ser cierta, le parece "deleznable" y cree que, desde luego, "debería dar explicaciones". "Ella, no yo, que no tengo ninguna vivienda de protección pública alquilada", ha puntualizado.

"Me estoy enterando ahora mismo de la información y no puedo contrastarla, pero a mí me parece que la ejemplaridad es un valor fundamental en política, y para poder hablar y para poder tener una credibilidad mínima, una persona tiene que ser ejemplar. Si eso es así, obviamente tiene todo a mi condena", ha afirmado.

Por otro lado, el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid también ha reaccionado a la renuncia de Yolanda Díaz a la carrera por presidir la OIT: "No sé cuáles son los motivos que han llevado Yolanda a renunciar a su posición, pero me parece una extraordinaria candidata y creo que la OIT pierde una candidata muy buena", ha opinado.

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