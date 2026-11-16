Yolanda Díaz acusa a la CSI de impedir "el voto libre" y explica el por qué de su retirada de la OIT

¿Qué ha dicho? La ministra ha señalado que "parece que los mandatos de Trump sí que están gobernando la OIT", destacando que es importante seguir trabajando para que vuelva a ser "la de Mandela".

Yolanda Díaz presentó su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debido a la crisis que enfrenta la institución, con un déficit de 438 millones de dólares y bajo la influencia de Donald Trump. Díaz lamentó que la dirección actual, alineada con intereses estadounidenses, ha afectado la independencia de la OIT. Sin embargo, ha retirado su candidatura por el bien del trabajo mundial, criticando la falta de libertad de voto impuesta por la Confederación Internacional de Sindicatos. A pesar de estos desafíos, Díaz mantiene la esperanza de transformar la OIT en una institución que defienda la justicia social y el trabajo decente.

Yolanda Díaz ha recordado que presentó su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque presenta "la mayor crisis de su historia" y está "totalmente quebrada".

"Tiene un déficit de 438 millones de dólares y la actual dirección la ha traído hasta aquí", ha recordado, lamentando que se encuentra "en manos de Trump". "Hasta en dos ocasiones han nombrado a un número dos que es un hombre que pertenece a la esfera del presidente de Estados Unidos", ha recordado.

De esta forma, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda ha señalado que el mundo del trabajo decente está "destrozado", motivo por el que decidió presentarse.

Sin embargo, ahora ha anunciado la retirada de su candidatura. En Al Rojo Vivo ha explicado que esta decisión la ha tomado por "el bien del mundo del trabajo", asegurando que "lo más decente es que diera un paso atrás".

"La secretaria general de la CSI (Confederación Internacional de los Sindicatos) impidió el voto libre a los sindicatos", ha asegurado, indicando que a ella solo le quedaban dos opciones: "una escisión en el sindicalismo internacional o retirarme".

Pese a haber optado por la segunda opción, Yolanda Díaz ha aclarado que la secretaria de la CSI todavía tiene que explicar "por qué impide la libertad de voto" ante una institución en la que, por primera vez en 100 años, "sus trabajadores se están manifestando", y en la que "no hay futuro" si se continúa así.

Durante su entrevista, Díaz ha recordado que Donald Trump dio un mandato que era retirarse de 62 organismos internacionales, quedándose solo en la OIT y la OMC porque "esos dos eran importantes para los hombres de las tecnológicas que le acompañan".

En concreto, la ministra ha destacado que el director general ha nombrado en dos ocasiones a un MAGA y ha cambiado todo el mandato de la OIT y todo el poder, entregándoselo a él. Una situación que ya ha anunciado que volverá a repetir.

Pese a todo esto, ha reconocido que mantiene la "esperanza", asegurando que continuará trabajando desde donde sea para que la OIT "sea la de Mandela". "Tenemos la obligación de gobernar el mundo del trabajo", ha indicado.

Yolanda Díaz ha señalado que esto ha servidio para contrastar el modelo de la defensa de la justicia social, el trabajo decente y dar futuro a la gente de todas las regiones del mundo, frente a una dirección general que no tiene un dólar para "pagar nada".

"Llevan más de 200 funcionarios despedidos y se han cargado todo el presupuesto de la economía social. Las políticas de igualdad han desaparecido", ha lamentado, señalando que esto es algo muy grave. "Parece que los mandatos de Trump sí que están gobernando la OIT", ha zanjado.

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