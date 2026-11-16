Carmen Morodo, sobre la huelga de profesores: "La Comunidad de Madrid debe bajar el tono y convocarlos a una reunión"

La periodista Carmen Morodo analiza la actitud que están teniendo desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con los profesores en huelga de la Comunidad de Madrid. En el vídeo, los detalles.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha tachado de "agresivos" a los profesores en huelga, con los que se niega a negociar y ha anunciado que interpondrán una denuncia "por la situación de acoso"; unas declaraciones que podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas.

La periodista y subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, subraya que en un contexto como este, "en plena campaña electoral, aunque la huelga estuviese convocada antes, tiene una dimensión política, lo cual no quiere decir que los datos y las quejas que ellos [los profesores] argumentan sean perfectamente comprobables y verificables".

De este modo, cree que "en estos momentos la Comunidad de Madrid debería rebajar el tono y debería convocarles a una reunión, aunque ya se ha reunido en el pasado y aunque haya un acuerdo del 25, que además no es solo el acuerdo, sino que hay que verificar cuál es su grado de cumplimiento".

Porque esto urge, señala la periodista: "Urge que tú tomes la iniciativa como Gobierno, con independencia, y rebajar el tono. Porque ahora quienes están siendo más perjudicados de esta situación son los alumnos que están en una situación más débil y más vulnerables dentro de nuestro sistema educativo público"

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