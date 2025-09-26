Yago Rodríguez explica cómo es el buque español que apoyará a la Flotilla: "Está diseñado para patrullas a larga distancia"

El buque de acción marítima de la Armada acompaña a la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza, por si sufre un nuevo ataque. El director de 'The Political Room' analiza cuáles son sus características.

Conocido como 'Furor', el buque de acción marítima de la Armada ya ha salido de Cartagena para acompañar a la Flotilla Global Sumud hasta Gaza. El Gobierno de España decidió enviar a la Armada como medida de apoyo tras los repetidos ataques en Túnez que ha sufrido la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El Gobierno israelí ha afirmado que no habrá ningún problema con los buques desplegados por España e Italia, que ya han partido para ayudar a la Flotilla.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha explicado en Al Rojo Vivo que el P-46 es un buque "apropiado", ya que "está diseñado para patrullas a muy larga distancia". El experto afirma que cuenta con "una tripulación bastante experimentada, habituada a bajar hasta el Golfo de Guinea, patrullar la zona y hacer visitas a puertos".

"Son unos buques bastante aptos para esta misión, que básicamente consiste en auxiliar a la Flotilla si se llega a la situación de que alguna de las embarcaciones termine hundida", ha indicado.

Según Rodríguez, esta embarcación es "muy específica" y tiene "un diseño particular hecho en España proyectado para la gran distancia". Sin embargo, apunta que aunque "tiene cierto margen para tratar a personal herido, no porta un gran armamento ni casi capacidad de defensa antiaérea", lo que le convierte en "una medida de auxilio limitada".