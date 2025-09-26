Ahora

Envío de ayuda a Gaza

Yago Rodríguez explica cómo es el buque español que apoyará a la Flotilla: "Está diseñado para patrullas a larga distancia"

El buque de acción marítima de la Armada acompaña a la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza, por si sufre un nuevo ataque. El director de 'The Political Room' analiza cuáles son sus características.

Yago Rodríguez explica cómo es el buque español que apoyará a la Flotilla

Conocido como 'Furor', el buque de acción marítima de la Armada ya ha salido de Cartagena para acompañar a la Flotilla Global Sumud hasta Gaza. El Gobierno de España decidió enviar a la Armada como medida de apoyo tras los repetidos ataques en Túnez que ha sufrido la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El Gobierno israelí ha afirmado que no habrá ningún problema con los buques desplegados por España e Italia, que ya han partido para ayudar a la Flotilla.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha explicado en Al Rojo Vivo que el P-46 es un buque "apropiado", ya que "está diseñado para patrullas a muy larga distancia". El experto afirma que cuenta con "una tripulación bastante experimentada, habituada a bajar hasta el Golfo de Guinea, patrullar la zona y hacer visitas a puertos".

"Son unos buques bastante aptos para esta misión, que básicamente consiste en auxiliar a la Flotilla si se llega a la situación de que alguna de las embarcaciones termine hundida", ha indicado.

Según Rodríguez, esta embarcación es "muy específica" y tiene "un diseño particular hecho en España proyectado para la gran distancia". Sin embargo, apunta que aunque "tiene cierto margen para tratar a personal herido, no porta un gran armamento ni casi capacidad de defensa antiaérea", lo que le convierte en "una medida de auxilio limitada".

Las 6 de laSexta

  1. Trump advierte a Netanyahu y le pide "parar": "Ya es suficiente. No permitiré que se anexione Cisjordania"
  2. El término que divide al PP: el discurso de Feijóo choca con líderes autonómicos que ya hablan abiertamente de "genocidio" en Gaza
  3. Turull agita el 'Andalucía nos roba': dice que "los andaluces subvencionan el gimnasio" con el "dinero de los catalanes"
  4. El argumento de Garamendi contra la reducción de la jornada laboral: "¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37,5 horas?"
  5. Trump retoma su guerra arancelaria: impondrá un 100% a todos los productos farmacéuticos fabricados fuera de EEUU
  6. Los amantes del cómic llegan a Málaga: por primera vez se celebra la San Diego Comic-Con fuera de EEUU