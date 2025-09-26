Manuel Cobo, tajante con Pedro Sánchez: "Si no saca estos Presupuestos adelante, tiene que ir a elecciones en 2026"

El diputado del PP analiza el devenir de los Presupuestos después de que Junts haya puesto de nuevo en duda su apoyo al Gobierno. En el vídeo, todos los detalles.

Los de Carles Puigdmeont vuelven a poner contra las cuerdas al Gobierno de coalición y Jordi Turrull, secretario general de Junts, ha avisado que tomarán una decisión antes del 21 de diciembre. De nuevo, los Prespuestos Generales del Estado, en el aire.

, tiene claro que si "Sanchez no consigue aprobar los próximos Prespuestos, le será mucho más difícil, sino imposible, sacarlos al año que viene". Por tanto, y en su opinión, "ni siquiera Sánchez podría ir al año 2027 sin un solo prepsuesto aprobado, por lo que".

"Ni un solo año de una legislatura sin aprobar los Presupuestos (...) me parece incluso para Sánchez imposible", conlcuye el diputado, aunque cree que los presentará en el Congreso de los Diputados. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.