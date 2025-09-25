Un almirante de la Armada, ante un posible ataque al 'Furor': "No es un buque de combate y su capacidad de defensa es muy limitada"

El buque de acción marítima 'Furor' es un patrullero oceánico que zarpará en la tarde de este jueves desde Cartagena con el objetivo de auxiliar a los miembros de la Flotilla, que pretende llegar a Gaza, para romper el bloqueo israelí de ayuda humanitaria.

El anunció lo dio el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la ONU: España enviará este mismo jueves un buque militar que apoyará a la Global Sumud Flotilla. Se trata del buque de acción marítima 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará en la tarde de este jueves desde el puerto militar de Cartagena y que pretende llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí con ayuda humanitaria.

Según ha explicado Sánchez, el 'Furor' está "equipado con todos los medios" para acudir en auxilio de la flotilla si fuera necesario. Incluso, llegado el caso, para "realizar algún rescate". En Más Vale Tarde hemos preguntado sobre este asunto al almirante de la Flota retirado, Juan Rodríguez Garat.

Según ha explicado, la presencia del buque 'Furor' junto a la Global Sumud Flotilla tiene más un carácter de apoyo y fuerza a Gaza port parte del Gobierno de España, que una razón de defensa.

Le hemos preguntado qué pasaría si se produce un ataque contra el buque de la Armada. Si esto sucediera, ¿tenemos que responder? ¿Supondría un problema internacional con Israel? El almirante ha explicado que el 'Furor' "es un patrullero". "Es un barco de guerra porque es de la Armada, pero no es un buque de combate".

"Su capacidad de defensa es muy limitada", ha continuado, por lo que su labor será otra. Hay que tener en cuenta que "la Armada es una herramienta de la política" y según nos ha contado Garat, "lo que va a hacer este buque, como herramienta política, es sumar la bandera Española a la Flotilla".

En definitiva para este almirante retirado, la presencia del buque 'Furor' junto a la Flotilla que va rumbo a Gaza es "una forma de protesta contra Israel.