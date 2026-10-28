El estremecedor relato de un viajero que consiguió salir al exterior tras el choque entre los trenes: "Hostia, tío, lo que hay aquí... Esto es muy grave"

Los detalles Un viajero de uno de los trenes siniestrados graba un vídeo en el que muestra la gravedad del accidente tras conseguir salir al exterior por su propio pie. El relato es estremecedor.

Sobre las 8:30 horas de la mañana de este miércoles, se ha producido un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE, que ha dejado al menos 10 muertos. Un viajero que iba en uno de los trenes siniestrados nos graba un vídeo explicándonos cómo está la situación, tras conseguir salir por su propio pie tras el impacto de los trenes. Un vídeo que podemos ver justo en el que encabeza estas líneas.

El pasajero nos hace un recorrido exterior por los trenes, enseñándonos la cabeza del Iryo y el tren de Renfe, "que es la que iba en cabeza sentido Sevilla, que es donde se ha debido producir el accidente, porque yo iba en cola y apenas lo hemos notado, ha sido simplemente un golpe muy fuerte en cola y un descarrilo".

"El problema ha debido venir en cabeza del tren Renfe circulando sentido Sevilla. No sé si ha descarrilado el Renfe previamente y luego ha pasado el Iryo, no sé si ha pasado el Iryo y después ha descarrilado el Iryo se ha salido y luego ha salido el Renfe detrás y se lo ha comido, no sé, no tengo ni idea... "Joder, hostia, macho", relata emocionado al pasar por la cabeza del tren en el que iba, el AVE. "Hostia, tío, lo que hay aquí".

El relato es, sin duda, estremecedor, tal como confiesa y admite, tras escucharlo, Antonio García Ferreras.

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