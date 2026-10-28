Lamet, tras hablar con un amigo que viajaba en el Iryo: "Los tres primeros vagones son un amasijo de hierro, hay gente con la nariz rota, brazos rotos... es desolador"

El periodista Juanma Lamet relata el dolor y la desolación de los pasajeros de los trenes accidentados tras hablar con varios amigos y conocidos que viajaban concretamente en el Iryo.

"Estoy consternado y con el cuerpo cortado, es una línea que los sevillanos cogemos habitualmente", afirma el periodista de El Mundo, Juanma Lamet, después de haber hablado con conocidos que viajaban en uno de los trenes siniestrados. Sobre las 8:30 horas de la mañana de este miércoles, se ha producido un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE, que ha dejado al menos 10 muertos.

"Lo que me transmiten es desolador, dantesco y apocalíptico", admite Lamet. "Me están contando que el tren se paró a las 8:39 horas y pensaron que era otro fallo eléctrico de la línea o que había algún tren parado por delante o algo así, y que a las 8:52, dicen ellos, de repente, sintieron un golpe tremendo en el vagón 7 y volaron por los aires 4 o 5 segundos (...) Hay gente con la nariz rota, brazos rotos, destrozados, pero los vagones del uno al tres son amasijos de hierro, me dice un amigo que iba en el vagón 7 del Iryo".

Así, explica Lamet, según el relato de su amigo, que el tren (el Iryo) estaba en una recta y otro tren lo embiste por detrás. "En una recta", confirma Lamet, revelando la desolación que se está viviendo en el lugar de los hechos: "El titular que estamos usando en 'El Mundo' es el siguiente: 'No paran de salir cadáveres, es como si hubieran puesto una bomba'.

Pero lo peor de todo es que "llueve sobre mojado", porque lo que está claro es que "el sistema ferroviario español necesita una relectura porque esto ya no se puede soportar. Algo que fue la joya de la corona, ahora es un absoluto desastre", afirma contundente el periodista.

Además, quiere insistir en una cosa, tras conocer la primera hipótesis que apunta el Gobierno: fallo humano. "Todo fallo humano es un fallo del sistema y eso lo supimos y lo conocimos y lo aprendimos en Angrois, que cuando el fallo de la velocidad hizo descarrilar al tren, se puso un sistema electrónico para que el fallo humano no pudiera hacer descarrilar al tren.

Es decir, "si hay una señal en rojo, tiene que estar prohibido pasar por ahí, por mucho que te lo diga alguien. Tiene que ir antes la seguridad que la rapidez o el tiempo (...) Hay que darle una vuelta enterita al sistema ferroviario, por supuesto a la adecuación y rehabilitación de las vías", remata Lamet.

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