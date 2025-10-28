Victoria Sánchez, víctima de la DANA: "¿Qué pinta Mazón en el funeral? No queremos verle la cara"

El contexto Victoria perdió a su marido hace un año, en la peor tragedia de Valencia de los últimos años. A un día de que se celebre el funeral de Estado por este primer aniversario, admite que no quiere, al igual que muchas otras víctimas, que Mazón acuda al acto.

"Ha sido un año horrible y ahora con el funeral de Estado se nos está removiendo todo aún más", confiesa a Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo, Victoria Sánchez, que perdió a su marido en la terrible tragedia de la DANA que asoló la provincia de Valencia hace un año y que se cobró la vida de 229 personas.

Al igual que otras muchas víctimas, Victoria no quiere ni por asomo que Carlos Mazón, todavía, pese a todo, president de la Generalitat, acuda a ese funeral de Estado que se celebrará este miércoles 29 de octubre en memoria de las víctimas. Mazón todavía no ha confirmado de forma oficial su asistencia.

"Ya lo dijo en este programa Rosa Álvarez, presidenta de asociación víctimas de la DANA: "Exigimos que no vaya, ni él ni todo su Consell, porque ¿dónde se ha visto que los responsables de las muertes de tantas personas asistan a un funeral si no han estado durante todo este año más que para reírse de las víctimas, humillarnos y responsabilizarnos de todo? Ha estado todo el año haciendo eso y mucho más. ¿Ahora qué pinta allí? No le queremos ver la cara", afirma tajante Victoria.

Además, y tras las últimas versiones, mentiras u ocultamientos del president que hemos descubierto en los últimos días, Victoria se revuelve aún más: "Cada día sale una noticia nueva, a cada cual más desagradable para nosotros".

Mazón, en contra de lo que dijo en las propias Corts Valencianas, después de su comida de cuatro horas en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana, no fue directamente al Palau, sino que, como adelantó el 'Levante', al salir del restaurante acompañó a Vilaplana a un párking cercano, un aparcamiento que estaba, además, en dirección contraria al Palau.

Después, el president tardaría alrededor de una hora en acudir a la sede presidencial, cuando el trayecto desde el parking está a tan solo diez minutos andando: ¿Qué estaría haciendo el president durate esa hora en blanco?

"No nos sorprende que estuviera tan tranquilo acompañando a la periodista tan caballerosamente, cuando debería haber estado desde primera hora de la mañana atendiendo la emergencia", confiesa Victoria, visiblemente emocionada al recordar cómo falleció su marido. Confiesa que le hizo hasta cinco llamadas antes de morir, una de ellas a las 20:10, un minuto antes de que sonara esa alarma a los móviles, que fue tan tardía.

Por ello, y tras ver en vídeo cómo esquivaba Mazón las preguntas de la periodista Ana Pastor sobre si iba a ir o no al funeral de Estado, Victoria no ha dudado en criticar sus palabras: "No tiene ningún respeto, es un psicópata y se ha estado riendo de nosotras [las víctimas] durante todo un año".

Además, recuerda Victoria que la jueza que investiga la gestión de la DANA le ha llamado hasta tres veces a declarar de forma voluntaria: "Si no tiene nada que ocultar y lo he hecho todo tan bien, que vaya a declarar voluntariamente ante la jueza, pero como sabe dónde estaba y dónde no estaba, y sabe que fueron unos inútiles que dieron prioridad a otras cosas en vez de a la vida de las personas, no va".

Además del dolor, las víctimas han tenido que soportar las mentiras y descalificativos que el president le ha hecho durante todo este año: "Si apuntásemos todas sus mentiras, llegaríamos hasta Chester andando. Para mí es un asesino con todas las letras, porque esas muertes eran evitables, los daños materiales, no", lamenta Victoria emocionada recordando las dos alarmas recientes que ha mandado la Generalitat por los avisos de lluvias y DANAs en la Comunidad Valenciana.

