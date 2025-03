El desgarrador testimonio de Victoria, esposa de un fallecido en la DANA: la llamó "desesperado" y con "miedo" un minuto antes de que sonara la alerta

Victoria Sánchez perdió a su marido, Cándido, durante la devastadora DANA del pasado 29 de octubre. Este miércoles, junto a otros familiares, declaró en la Ciudad de la Justicia de Valencia ante la jueza Nuria Ruiz, quien investiga la causa. Según Victoria, su esposo estaba en peligro antes de recibir la alerta. A pesar de sus esfuerzos por obtener ayuda, sus llamadas al 112 quedaron sin respuesta. Otros testimonios indican que no recibieron alertas debido a problemas con sus móviles. La jueza se centra en las víctimas, escuchando sus relatos y ofreciendo apoyo psicológico. Esta semana, familiares de diecisiete víctimas testificarán en el caso.

Victoria Sánchez perdió a su marido, Cándido, el día que la trágica DANA arrasó 227 vidas el pasado 29 de octubre. Ella está entre los seis familiares que estaban citados a declarar este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, está escuchando sus testimonios tras declararles como perjudicados de la catástrofe; quiere saber, además, si los afectados pudieron recibir la alerta de Es-alert, que no solo llegó tarde, sino que en algunos ni llegó.

En el caso del marido Victoria daba igual, porque cuando la alerta se envió su marido estaba ya a punto de ahogarse Según su testimonio, que ha relatado a laSexta, la última de las llamadas que recibió de su marido fue a las 20:10, un minuto antes de que se enviara. Pero a esa hora, él ya se encontraba encaramado al tejado de su casa de campo de Cheste (Valencia), completamente aterrado y con miedo a morir: "Me llamó angustiado", "gritando desesperado, como no lo había visto nunca", explica. En la última llamada, ya "desesperado" y con "frío", dice la mujer, su marido le confesó que "tenía miedo", "que no quería morir ahogado" y que "quería estar con ella toda la vida".

En un intento de consuelo, Victoria le dijo a su marido que irían a rescatarle, pero nada más lejos de la realidad: "Traigo 20 folios de llamadas al 112 sin responder", apunta, mostrando el documento con el que ha querido probar a la jueza que no recibieron ayuda alguna.

Otros testimonios han declarado que no recibieron ningún tipo de mensaje, situación en la que se encontraron algunos usuarios debido al sistema operativo de sus móviles.

La jueza, centrada en las víctimas

Otros de los familiares que han pasado por la Ciudad de la Justicia para testificar han reconocido el "trabajo encomiable de la jueza" y han asegurado haberse sentido escuchados: "Se está enfocando en las víctimas", explica el abogado de Yolanda Garrido, que perdió a su hermano, a su cuñada y a su sobrino el día de la tragedia. Apuntan que la jueza le está preguntado si recibieron avisos y les ha pedido explicar las circunstancias en las que sus familiares acabaron muriendo. Por ejemplo, entre los testimonios de hoy se han dado casos de muertes de personas que necesitaban suministro de oxígeno y que murieron por culpa de cortes de electricidad, que se alargaron hasta 30 horas.

Los familiares también han añadido que la jueza les ha ofrecido ayuda psicológica o soporte sanitario por parte de la administración.

En total, a lo largo de esta semana pasarán por la causa hasta como perjudicados a familiares y allegados de diecisiete víctimas mortales de las inundaciones del 29 de octubre en Valencia, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses. La jueza ha citado a esos familiares y allegados en la Ciudad de la Justicia de València, donde está ubicado temporalmente el juzgado de Catarroja debido a los daños que sufrieron las instalaciones judiciales de este municipio durante la riada del 29 de octubre.