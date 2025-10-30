Ferreras, tras los insultos a Mazón en el funeral de Estado: "Estaba escuchando la rabia desnuda de los familiares de las víctimas"

Antonio García Ferreras describe la situación vivida con las víctimas y Mazón, este miércoles, en el funeral de Estado en recuerdo de las víctimas de la DANA, aludiendo a una frase del periodista Antonio Lucas. En el vídeo, los detalles.

Durante el funeral de Estado que se celebró este martes en Valencia en honor y en recuerdo a las víctimas de la DANA, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue insultado por las víctimas tanto a la llegada como a la salida del acto.

A pesar de que un gran número de víctimas habían exigido que no asistiera al acto si no dimitía antes, Mazón hizo oídos sordos y decidió ir.

Antonio García Ferreras, presentador y director de Al Rojo Vivo, describe la situación vivida entre las víctimas y Mazón, aludiendo a un artículo de opinión del periodista Antonio Lucas, publicado en 'El Mundo': "Algunas de las víctimas llevaban camisetas en recuerdo de sus familiares fallecidos, otros pancartas, otros fotografías, y algunos llevaban la rabia desnuda", recuerda Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.