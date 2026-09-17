Vallín reacciona a la decisión de frenar el campamento de migrantes en Ceuta: "Los togados en España quieren ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro"

La Audiencia Nacional ha paralizado la decisión de Transportes de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta, ante la perplejidad del Gobierno central. El periodista Pedro Vallín lo analiza en este vídeo.

La Audiencia Nacional ha decidido paralizar la instalación de un nuevo campamento para acoger a migrantes en el puerto de Ceuta, una medida que ha causado "perplejidad" en el Gobierno, ya que creen que se está frenando una verdadera solución sobre el terreno.

Tal como informa la periodista Esther Redondo en este vídeo, desde La Moncloa lo que están diciendo es que "Ceuta no puede esperar más, que la prioridad es sacar a los migrantes de las calles y que esos terrenos del puerto son idóneos y cumplen con todas las garantías de seguridad".

Además, aseguran en el Gobierno que "la complejidad de la situación no puede llevar a la inacción", añade Redondo, concluyendo, por tanto, que lo que piden desde el Ejecutivo a la Audiencia Nacional es que resuelva cuanto antes esta cuestión.

"Creo que los togados en España quieren ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro e intervenir en todas las materias que tienen que ver con la acción del Ejecutivo y el Legislativo", reacciona contundente en Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín.

Subraya así el periodista que "en los últimos años hemos visto un desacato de la separación de poderes por parte de la justicia absolutamente asombroso: entrando en las discusiones técnicas sobre cómo hacer una desescalada de una pandemia, entrando en acción de qué nombre le pone a una calle un ayuntamiento o tocando el centro el censo electoral con una cautelar suspendiendo el derecho de voto de casi medio millón de personas".

"Y ahora también resulta que la gestión de puertos también tiene que ver con las togas", añade y critica el periodista. En el vídeo podemos ver al completi su intervención y análisis.

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