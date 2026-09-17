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Juan y Medio, al invitado que busca pareja con 86 años: "¿Esperar? Estás a punto de cascar"

La afilada lengua de Juan y Medio vuelve a protagonizar los 'zascas' de Aruser@s. Esta vez, el presentador sorprende con una contundente respuesta a un invitado que acude a 'La tarde, aquí y ahora' en busca del amor.

Juan y Medio, al invitado que busca pareja con 86 años: "¿Esperar? Estás a punto de cascar"

Juan y Medio vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua y se convierte en protagonista de los 'zascas' de Aruser@s. En esta ocasión, el presentador lanza uno de sus habituales dardos durante 'La tarde, aquí y ahora' a un invitado de 86 años que acude al programa con la esperanza de encontrar pareja.

"¿Comprendéis que quiera dejar de estar solo? ¿Con 86 cuánto tiempo tiene que esperar?", pregunta Juan y Medio al público, poniendo sobre la mesa la urgencia de encontrar el amor a estas alturas de la vida. "Está a punto de cascar, si ahora encima retrasamos esto...", sentencia entre risas.

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